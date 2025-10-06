Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 5vom 06.10.2025
24 Min.Folge vom 06.10.2025

In Graz wurde bei der Aufzeichnung zur „Aufsteirern“-TV-Show gelacht und gefeiert, in Wien fiel der Startschuss für die Kaiser Wiesn, und schräge Looks sorgten für Gesprächsstoff. Außerdem: Stars, bei denen man zweimal hinschauen muss– denn sie haben (ebenso berühmte) Doppelgänger! Birgit Waldsam präsentiert die Society-Highlights der Woche in Adabei Prime.

