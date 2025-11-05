Schattenseiten des Ruhms & VIPs über Dating-No-GosJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 10: Schattenseiten des Ruhms & VIPs über Dating-No-Gos
24 Min.Folge vom 05.11.2025
Schön, reich, berühmt – und doch nicht immer glücklich: Ein Superstar spricht nun überraschend offen darüber, wie der frühe Ruhm ihr Liebesleben geprägt hat. Außerdem: Große Ehre für eine heimische TV-Legende – und unsere Promis verraten, was beim Dating gar nicht geht. Sasa Schwarzjirg präsentiert in „Adabei Prime“ die Society-Highlights der Woche.
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Adabei Prime
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Genre:Talk, Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten
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