Adabei Prime
Folge 2: Adabei Prime
25 Min.Folge vom 29.08.2025
Was für eine Society-Woche: Taylor Swift ist verlobt – und die Gerüchteküche brodelt, denn auch andere Stars sorgen für Liebes-Spekulationen. In Salzburg glänzten Stars wie Bob Geldof und Iris Berben, während im krone.tv-Studio Bruce Darnell für Lacher sorgte und Tara Tabitha und Dennis Lodi über ihre Beziehung auspackten. Alle Highlights gibt es in Adabei Prime, präsentiert von Birgit Waldsam.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adabei Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv