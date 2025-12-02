Rita Ora im Interview, Hollywood im Baby-Glück & Verlobung enthülltJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Rita Ora im Interview, Hollywood im Baby-Glück & Verlobung enthüllt
22 Min.Folge vom 02.12.2025
Diese Woche war einiges los in der High Society: Weltstars wie Rita Ora, Marcia Cross und Mischa Barton plauderten mit krone.tv, in Hollywood gibt’s Babynews und eine Verlobung – und auch unsere heimischen Promis sorgen für Lacher, Charity-Arbeit und klare Statements. All das und mehr präsentiert Birgit Waldsam in der aktuellen Ausgabe von Adabei Prime.
Copyrights:© krone.tv