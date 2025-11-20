Holender spricht Klartext ++ Thomas Anders im TalkJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 13: Holender spricht Klartext ++ Thomas Anders im Talk
24 Min.Folge vom 20.11.2025
Sasa Schwarzjirg präsentiert die Society-Highlights der Woche: So kann sich etwa Ioan Holender Anna Netrebko gegenüber einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen, Thomas Anders erzählt, was er von einem „Modern Talking“-Comeback halten würde, und zwei Glamour-Ladys wechseln vom Set ins Tonstudio. Das und mehr gibt es in Adabei Prime.
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Genre:Talk, Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv