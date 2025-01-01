Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein tödlicher Auftrag

WarnerStaffel 2Folge 12
Folge 12: Ein tödlicher Auftrag

46 Min.Ab 12

Ein enger Mitarbeiter des Senators Hoffmeir wird auf offener Straße ermordet. Amanda, die zufällig Zeugin der Bluttat wird, entgeht den Killern nur mit knapper Not. Wie sich herausstellt, war der Ermordete dabei, die Verwicklung seines Chefs in einen Sex-Skandal aufzudecken. Hoffmeir nämlich war nach einer außerehelichen Affäre von der Lobbyistin Rita Holden erpresst worden. Amanda King und Lee Stetson nehmen die Sache in die Hand - und finden mehr als einen Verdächtigen.

