Agentin mit Herz
Folge 7: Überlebenstraining
46 Min.Ab 6
Lee Stetson erhält einen Spezialauftrag: Als Lockvogel soll er in einem Trainingslager des Geheimdienstes das Verhalten der angehenden Agenten beobachten. Was Lee nicht ahnt: Unter den Ausbildungsteilnehmern befindet sich auch eine Spezialistin des KGB. Sie hat den Auftrag, den Lockvogel ausfindig zu machen und zu liquidieren. Sie vermutet jedoch in Amanda King die gesuchte Person. Als es zum ersten Mordversuch kommt, kann sich niemand den Grund dafür erklären.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen