Agentin mit Herz
Folge 15: Weißes Gift
46 Min.Ab 6
Amanda muss brisantes Archivmaterial transportieren. Da ihr eigenes Auto in der Werkstatt ist und ein Dienstwagen nicht zur Verfügung steht, verschafft ihr Lee provisorisch ein Fahrzeug, das an der kanadischen Grenze beschlagnahmt wurde. Niemand ahnt, dass in dem Wagen eine Ladung Koks versteckt ist. Großdealer Nick Falcone soll es im Auftrag bolivianischer Terroristen in den USA verkaufen. Klar, dass der Drogenhändler mit allen Mitteln versucht, wieder an seine Ware zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen