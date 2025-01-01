Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Ein tiefgekühlter Fall

WarnerStaffel 2Folge 4
Ein tiefgekühlter Fall

Ein tiefgekühlter FallJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 4: Ein tiefgekühlter Fall

46 Min.Ab 6

Jerry Perrine ist einer der reichsten Männer Amerikas. Als er ein Treffen mit den führenden Unterweltbossen des ganzen Landes veranstaltet, interessiert sich natürlich auch der Geheimdienst dafür. Über den Anlass des Treffens herrscht völlige Unklarheit. Amanda gelingt es, als Servicekraft engagiert zu werden. Dadurch bekommt sie Zutritt zu dem geheimnisvollen Meeting. Zusammen mit "Barkeeper" Lee erfährt sie bald Näheres über Jerry Perrines gefährliche Absichten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen