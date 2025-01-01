Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 16
Folge 16: Toten schenkt man kein Vertrauen

45 Min.Ab 6

Beim amerikanischen Geheimdienst kommt es zu einer peinlichen Verwechslung: Eine Kollegin aus Houston hat für einen gefährlichen Auftrag eine Cover-Identität beantragt. Aus Unachtsamkeit erhält die Agentin den Decknamen "Amanda King". Als sie bei dem Einsatz entdeckt und ermordet wird, liest Amanda ihre eigene Todesanzeige in der Zeitung. Doch dann finden die Mörder heraus, dass die echte Amanda King noch lebt. Eine gnadenlose Jagd auf die "Agentin mit Herz" beginnt.

