Toten schenkt man kein VertrauenJetzt kostenlos streamen
Agentin mit Herz
Folge 16: Toten schenkt man kein Vertrauen
45 Min.Ab 6
Beim amerikanischen Geheimdienst kommt es zu einer peinlichen Verwechslung: Eine Kollegin aus Houston hat für einen gefährlichen Auftrag eine Cover-Identität beantragt. Aus Unachtsamkeit erhält die Agentin den Decknamen "Amanda King". Als sie bei dem Einsatz entdeckt und ermordet wird, liest Amanda ihre eigene Todesanzeige in der Zeitung. Doch dann finden die Mörder heraus, dass die echte Amanda King noch lebt. Eine gnadenlose Jagd auf die "Agentin mit Herz" beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen