Agentin mit Herz
Folge 3: Das Geisterschloss
45 Min.Ab 12
Agentin Amanda King wird in das malerische Salzburg geschickt: Die englische Geheimagentin Emily Farnsworth ist der Gegenseite in die Hände gefallen. Vor ihrer Gefangennahme gelang es Emily jedoch noch schnell, eine verschlüsselte Botschaft an Amanda zu schicken. Die Nachricht war in den Zeichnungen ihres Skizzenheftes versteckt. Nun muss Amanda deren Buchstaben in den Skizzen der Salzburger Sehenswürdigkeiten aufspüren. Keine einfache Aufgabe für die "Agentin mit Herz".
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen