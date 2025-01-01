Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 5
Folge 5: Nachtfalter

46 Min.Ab 6

Amanda King wird als Kurier eingesetzt. Sie soll einen Mikrofilm mit wichtigen Informationen in Empfang nehmen. Während der Übergabe des Films wird sie jedoch überfallen und ausgeraubt. Als Lee einschreitet, ergreifen die Täter die Flucht. Alles sieht so aus, als hätte der KGB seine Hände im Spiel. Tatsächlich aber steckt ein Mädchenhändler hinter dem Überfall. Als Lee schließlich die wahren Zusammenhänge entdeckt, ist es fast schon zu spät: Amanda ist entführt worden.

