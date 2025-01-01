Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Ein Doppelleben

WarnerStaffel 2Folge 2
Ein Doppelleben

Ein DoppellebenJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 2: Ein Doppelleben

45 Min.Ab 12

Der bekannte Erfolgsautor Douglas Harriman hat ein äußerst kritisches Buch über den Geheimdienst geschrieben. Ein Kapitel ist einem geglückten Einsatz Amandas gewidmet. Um Gefahr für Leib und Leben von Amanda und anderen beteiligten Agenten abzuwenden, wollen die Behörden Harriman überreden, auf die Veröffentlichung zu verzichten. Doch der denkt nicht daran. Als ihn Amanda aufsucht, findet sie ihn ermordet auf. Die Agentin kommt hinter ein Geheimnis des Autors.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen