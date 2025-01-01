Agentin mit Herz
Folge 2: Ein Doppelleben
45 Min.Ab 12
Der bekannte Erfolgsautor Douglas Harriman hat ein äußerst kritisches Buch über den Geheimdienst geschrieben. Ein Kapitel ist einem geglückten Einsatz Amandas gewidmet. Um Gefahr für Leib und Leben von Amanda und anderen beteiligten Agenten abzuwenden, wollen die Behörden Harriman überreden, auf die Veröffentlichung zu verzichten. Doch der denkt nicht daran. Als ihn Amanda aufsucht, findet sie ihn ermordet auf. Die Agentin kommt hinter ein Geheimnis des Autors.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen