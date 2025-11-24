Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 15: Lazarus
45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Jack Willis, ein alter Freund von Scully, wird von dem Bankräuber Warren Dupree niedergeschossen. Auch Dupree wird dabei lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus gelingt es den Ärzten zwar, den FBI-Agenten Willis ins Leben zurückzuholen, aber der Mann benimmt sich plötzlich wie der zur gleichen Zeit gestorbene Bankräuber Dupree. Kaum geht es ihm wieder besser, macht er sich auf die Suche nach Duprees Freundin Lula. Handelt es sich um einen Fall von Seelenwanderung?
