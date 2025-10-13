Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 3: Das Nest
42 Min.Ab 16
In Baltimore kommt es zu einer Reihe von grauenhaften Morden, bei denen den Opfern die Leber aus dem Leib gerissen wurde. Mulder und Scully finden heraus, dass sich ganz ähnliche Morde alle 30 Jahre zu wiederholen scheinen. Offensichtlich handelt es sich dabei jedes Mal um denselben Täter - doch die ersten dokumentierten Morde liegen bereits 90 Jahre zurück. Schließlich gelingt es Mulder und Scully, den Täter ausfindig zu machen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren