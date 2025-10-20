Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Ewige Jugend

20th CenturyStaffel 1Folge 16
Ewige Jugend

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 16: Ewige Jugend

48 Min.Ab 12

Mulder erhält Drohbriefe von einem Verbrecher, den er vor vielen Jahren überführte. Im Grunde nichts Ungewöhnliches - wäre der Mann nicht bereits vor fünf Jahren im Gefängnis gestorben! Die Ermittlungen führen Mulder und Scully zu dem zwielichtigen Arzt Dr. Ridley, der im Gefängniskrankenhaus illegale Experimente mit Gefangenen durchführt. Ridley hatte schon vor Jahren Versuche mit Kindern gemacht, die an sogenannter Progerie, frühzeitiger Vergreisung, litten ...

