Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 12: Feuer
44 Min.Ab 12
Mulder ist sofort Feuer und Flamme, als seine alte Studienfreundin Phoebe Greene - mittlerweile eine Beamtin von Scotland Yard - ihn um seine dienstliche Hilfe bittet: Sir Malcolm, ein englischer Diplomat, wird durch einen Attentäter bedroht, der offensichtlich mit reiner Gedankenkraft tödliche Brände erzeugen kann. Malcolm hat sich von England aus in die Vereinigten Staaten geflüchtet, doch bald schon entstehen auch hier in seiner Nähe unerklärliche Feuer ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen