Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 5: Der Teufel von Jersey
43 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Mulder und Scully müssen sich mit einer Reihe von Morden in den Wäldern New Jerseys befassen. Offensichtlich sind die Toten alle Opfer eines Kannibalen geworden - und das beflügelt die Fantasie der Anwohner: Wie Mulder und Scully erfahren, gibt es in der Gegend die Legende des "Teufels von New Jersey", der sich in den Wäldern herumtreiben soll. Scully ist skeptisch. Doch als sie eines Tages aus privaten Gründen nach Washington fährt, macht Mulder eine seltsame Begegnung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar