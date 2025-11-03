Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Gefallener Engel

20th CenturyStaffel 1Folge 10vom 03.11.2025
Folge 10: Gefallener Engel

49 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Ein nicht identifiziertes Objekt aus dem Weltall stürzt in der Nähe einer kleinen Stadt in Wisconsin ab. Nach offiziellen Verlautbarungen handelt es sich um einen gewöhnlichen Meteoriten, doch als die Absturzstelle zum Quarantänegebiet erklärt wird, ist für Mulder klar, dass es sich um ein UFO handeln muss. Weil er versucht, das Objekt zu fotografieren, muss Mulder eine Nacht im Militärgefängnis verbringen. Als Scully ihn von dort abholt, warnt sie ihn ...

20th Century
