Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 17: Täuschungsmanöver
44 Min.Ab 12
Ein Pilot der irakischen Luftwaffe hat ein Ufo abgeschossen. Das Wrack, in dem noch ein lebender Passagier eingeschlossen ist, wird von einer amerikanischen Spezialeinheit geborgen und in die USA gebracht. Entlang der Route zum Bestimmungsort der Fracht werden außergewöhnlich viele Ufo-Beobachtungen gemeldet. Als der Transport schließlich von einem Ufo gestoppt wird, greifen Mulder und Scully ein - doch sie stoßen auf eine Mauer des Schweigens ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
