Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Täuschungsmanöver

20th CenturyStaffel 1Folge 17
Täuschungsmanöver

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 17: Täuschungsmanöver

44 Min.Ab 12

Ein Pilot der irakischen Luftwaffe hat ein Ufo abgeschossen. Das Wrack, in dem noch ein lebender Passagier eingeschlossen ist, wird von einer amerikanischen Spezialeinheit geborgen und in die USA gebracht. Entlang der Route zum Bestimmungsort der Fracht werden außergewöhnlich viele Ufo-Beobachtungen gemeldet. Als der Transport schließlich von einem Ufo gestoppt wird, greifen Mulder und Scully ein - doch sie stoßen auf eine Mauer des Schweigens ...

20th Century
