Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Eve

20th CenturyStaffel 1Folge 11
Eve

EveJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 11: Eve

44 Min.Ab 16

Ein mysteriöser Mord führt Mulder und Scully an die Ostküste der USA: Einem Mann wurde das Blut aus dem Körper gesaugt. Als ob dies noch nicht bizarr genug wäre, erfahren sie, dass sich genau zum selben Zeitpunkt ein fast identischer Mord in Kalifornien zugetragen hat. Beide Opfer lassen Töchter zurück, die sich bis aufs Haar gleichen. Wie sich herausstellt, waren beide Retortenbabys, und die künstliche Befruchtung ihrer Mütter fand einst in derselben Klinik statt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen