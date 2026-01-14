Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 2Folge 1vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Weil er dringend mehr Zeit für die Fertigstellung eines Schulprojekts braucht, probiert Zack es mit einem alten Trick und stellt die Uhr um 10 Minuten zurück. Doch anstelle von 10 Minuten reisen Zack, Cam und Spencer 80 Jahre in die Vergangenheit! Was noch schlimmer ist: Sie kehren mit einem Stück Vergangenheit in die Gegenwart zurück, das ihre Schule verschwinden lassen wird, wenn es nicht zurückgebracht wird!

Studio 100 Kids
