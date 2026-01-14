Akte Zack
Folge 6: Der Traumbesucher
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während er das Versuchskaninchen für Spencers naturwissenschaftliches Projekt spielt, entwickelt Zack plötzlich die Fähigkeit, in die Träume anderer Leute einzusteigen - einschließlich Gwens Träume. Das Problem ist nur: Jetzt, da sie von Zack geträumt hat, denkt Gwen, sie sei in ihn verliebt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte Zack
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Fantasie, Science Fiction, Kinder, Familie
Altersfreigabe:
6