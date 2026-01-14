Was Superkraft so alles schafftJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 13: Was Superkraft so alles schafft
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im Angesicht der Gefahr entwickelt Zack plötzlich übermenschliche Kräfte, um seinem Vater das Leben zu retten. Dabei handelt es sich um einen natürlichen physiologischen Vorgang, meint Gwen. Doch die durch den Adrenalinrausch verursachte übermenschliche Kraft lässt nicht nach. Tatsächlich wird Zack sogar noch stärker! So stark, dass er alles zerdrückt, was er anfasst. Spencer muss herausfinden, was los ist, bevor Zacks Kraft ernsthaften Schaden anrichtet!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte Zack
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Fantasie, Science Fiction, Kinder, Familie
Altersfreigabe:
6