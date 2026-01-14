Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 17vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zack läuft direkt gegen einen Spiegel und heraus springt sein Spiegelbild! Zuerst ist Zack 2 eine willkommene Hilfe für den vielbeschäftigten Zack, doch schon bald sorgt Zack 2 für mehr zusätzliche Arbeit, als sie beide gemeinsam bewältigen können. Zack, Cam und Spencer müssen einen Weg finden, um Zack 2 zurück in den Spiegel zu befördern, bevor er Zacks ganze Lebenszeit verschenkt!

