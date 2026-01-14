Kampf der Physik-GeniesJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 2: Kampf der Physik-Genies
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zack stellt einen neuen Rekord für die schlechteste Note aller Zeiten an der Horace Hyde White auf - eine 6 minus im Physiktest. Spencer hat die Lösung - ein Physiktutorial aus dem Internet, schön vereinfacht für Nicht-Genies. Spencer startet den Download, aber Zacks Kopfhörer sind ins Modem eingesteckt! Das Tutorial wird direkt in Zacks Gehirn heruntergeladen und verwandelt ihn in ein langweiliges Physikgenie... und macht ihn zu Spencers unschlagbarem Konkurrenten im Physikwettbewerb.
Genre:Comedy, Fantasie, Science Fiction, Kinder, Familie
