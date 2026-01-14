Akte Zack
Folge 11: Sei kein Frosch, Cam!
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cam macht sich darüber lustig, wie Zack beim Staffelwettbewerb des Schwimmteams herumgestrampelt hat - und verwandelt sich plötzlich in einen Frosch! Zack schwört, dass er nicht damit zu tun hatte - jedenfalls nicht absichtlich. Spencer und Zack müssen einen Weg finden, Cam zurück in einen Menschen zu verwandeln, bevor Vernon seinen Platz im Schwimmteam bekommt - was ihre Niederlage bei der Schwimmmeisterschaft besiegeln würde.
Akte Zack
Genre:Comedy, Fantasie, Science Fiction, Kinder, Familie
Altersfreigabe:
6