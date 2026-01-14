Schöne Welt in Schwarz-WeißJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 19: Schöne Welt in Schwarz-Weiß
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zack hat wirklich die Qual der Wahl: welche CD soll er kaufen, welche Jeans soll er anziehen, und welchen Freund soll er zum Klassensprecher wählen, Cam oder Gwen? Zack wünscht sich eine einfachere Welt, bis er auf einmal in einer schwarz-weißen Dimension gefangen ist, in der keine Wahlmöglichkeiten existieren. Es gibt nur eine einzige Fluchtmöglichkeit: er muss sich der Obrigkeit widersetzen und den Menschen eine Wahl geben!
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
6