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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 22.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 923vom 22.07.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 923: Aktuell nach fünf vom 22.07.2026

21 Min.Folge vom 22.07.2026

Mann ertränkt: Haftstrafen für Täter | Trainsurfer auf der Koralmstrecke ausgeforscht | Auto kracht in Glasfront von Supermarkt | Hohes Verletzungsrisiko durch E-Scooter | Irankrieg treibt Spritpreise in die Höhe | Trauer um Sportjournalist Kuhn | 80. Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet | Kuscheltierklinik nimmt Kindern die Arztangst | Wetter

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