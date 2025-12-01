Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 10: Selbstlose Retter
23 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
In einem Hochhaus stecken die Bewohner in den Flammen fest. Selbstlos betreten die Ersthelfer das Gebäude, um Menschenleben zu retten. Anderenorts ignoriert ein Autofahrer eine rote Ampel und rast in eine Gruppe Fußgänger.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd