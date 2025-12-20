Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 12: Action a la Hollywood
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Ein seltsamer Fall beschäftigt die Ersthelfer: Ein Mann steckt knapp 12 Meter unter der Erde fest - in einer verlassenen Raketenbasis.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd