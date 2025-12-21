Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Explosiver Einsatz

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 16vom 21.12.2025
Explosiver Einsatz

Explosiver EinsatzJetzt kostenlos streamen

Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Folge 16: Explosiver Einsatz

23 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Panisch ruft eine Mutter in einer lebensbedrohlichen Situation den Notruf: Einbrecher haben Familienmitglieder in ihre Gewalt gebracht. Anderenorts schleicht ein hungriger Bär um die Hütte einer vor Angst gelähmten Familie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Kabel Eins Doku
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Alle 1 Staffeln und Folgen