Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Auf frischer Tat ertappt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 19vom 21.12.2025
Auf frischer Tat ertappt

Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Folge 19: Auf frischer Tat ertappt

23 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Ein Warenhaus steht in Flammen. Als die Ursache für den Brand bekannt wird, nimmt das Geschehen einen unerwarteten Lauf. Und: Eine blitzschnelle Entscheidung rettet einem Mann während eines schrecklichen Autounfalls das Leben.

