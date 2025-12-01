Sprung unter HochspannungJetzt kostenlos streamen
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 8: Sprung unter Hochspannung
23 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Die Nothelfer sind alarmiert, als ein verstörter Mann versucht, einen Strommast hinaufzuklettern. Anderenorts tauchen Bewaffnete auf einer Feierei in einem Vorort auf. Sie hinterlassen ein unfassbares Chaos.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd