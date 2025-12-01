Babys, Monster-Trucks und treue HundeJetzt kostenlos streamen
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 3: Babys, Monster-Trucks und treue Hunde
23 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Einsatzkräfte eilen zur Rettung eines Babys, das sich in den Händen eines bewaffneten Mannes befindet. Während der selbstlosen Rettungsaktion kommen mehrere Beamte ums Leben. Anderenorts ist ein Helikopter zu einem Kliff unterwegs, auf dem ein Mann mit seinem Hund festsitzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd