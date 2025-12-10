Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 7: Nackte Tatsachen
23 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Die Notärzte werden zu einer Baustelle gerufen. Dort klettert ein nackter Mann in luftiger Höhe auf einem Gerüst herum. Anderenorts krachen zwei Autos in ein Gebäude.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd