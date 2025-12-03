Totgeglaubte leben längerJetzt kostenlos streamen
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 6: Totgeglaubte leben länger
23 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Lastwagen braucht ein Mann dringend medizinische Versorgung. Die Sanitäter vor Ort sind überrascht, als der Verletzte plötzlich aufspringt und versucht, in ein Auto einzubrechen.
