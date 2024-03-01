Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauernhof oder Tierfabrik

RiCStaffel 1Folge 11vom 01.03.2024
Folge 11: Bauernhof oder Tierfabrik

26 Min.Folge vom 01.03.2024

Früher war es für die Menschen noch mühselig an Fleisch heranzukommen. Heute geht das ganz bequem im Supermarkt. Außerdem ist das Angebot riesig. Albert spricht mit einem Eber, der sich sicher ist, dass alle Menschen Jäger sind.

