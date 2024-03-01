Albert Sagt...
Folge 2: Ohne Wasser kein Klima
26 Min.Folge vom 01.03.2024
Albert erklärt einer kleinen Raupe, warum Vögel so nützlich sind. Die Raupe mag Vögel nämlich nicht. Die fressen Raupen. Doch Albert kann ihr schließlich doch erklären, warum de Vögel so wertvoll für uns und unsere Welt sind.
Albert Sagt...
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 JEP Jürgen Egenolf Productions / VIDEAL TV und Film GmbH / Kecskemétfilm Ltd.