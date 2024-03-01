Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Albert Sagt...

Abfall und Müll - Ein Bumerang

RiCStaffel 1Folge 12vom 01.03.2024
Abfall und Müll - Ein Bumerang

Abfall und Müll - Ein BumerangJetzt kostenlos streamen

Albert Sagt...

Folge 12: Abfall und Müll - Ein Bumerang

26 Min.Folge vom 01.03.2024

Albert ist erstaunt, wie schnell sich immer wieder Müll ansammelt, den wir in die Tonne entsorgen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch Albert ist neugierig, was mit dem Müll passiert, nachdem die Müllabfuhr in abgeholt hat. Er geht auf Spurensuche.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Albert Sagt...
RiC
Albert Sagt...

Albert Sagt...

Alle 1 Staffeln und Folgen