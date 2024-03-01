Zum Inhalt springenBarrierefrei
Albert Sagt...

Regenwälder - Reichtum dieser Erde

RiCStaffel 1Folge 8vom 01.03.2024
Regenwälder - Reichtum dieser Erde

Regenwälder - Reichtum dieser ErdeJetzt kostenlos streamen

Albert Sagt...

Folge 8: Regenwälder - Reichtum dieser Erde

26 Min.Folge vom 01.03.2024

Albert ist im großen Regenwald unterwegs. Plötzlich trifft er auf eine riesige Boa. Sie möchte Albert mitnehmen - auf eine spannende Reise durch den Regenwald. Dort erklärt sie ihm die Pflanzen und Tiere, und wie alles zusammenspielt.

