Albert Sagt...
Folge 5: Energie - Es geht auch anders
26 Min.Folge vom 01.03.2024
Albert möchte der Eidechse in seiner mit viel Technik ausgestatteten Wohnung zeigen, was er alles hat. Er schaltet ein Gerät nach dem anderen an. Doch er überlastet das Netz. Nun wird Albert klar, wie abhängig wir von Strom sind.
Copyrights:© 1997 JEP Jürgen Egenolf Productions / VIDEAL TV und Film GmbH / Kecskemétfilm Ltd.