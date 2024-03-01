Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 5vom 01.03.2024
Folge 5: Energie - Es geht auch anders

26 Min.Folge vom 01.03.2024

Albert möchte der Eidechse in seiner mit viel Technik ausgestatteten Wohnung zeigen, was er alles hat. Er schaltet ein Gerät nach dem anderen an. Doch er überlastet das Netz. Nun wird Albert klar, wie abhängig wir von Strom sind.

RiC
