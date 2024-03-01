Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Baum ist mehr als nur ein Baum

RiCStaffel 1Folge 6vom 01.03.2024
Folge 6: Ein Baum ist mehr als nur ein Baum

26 Min.Folge vom 01.03.2024

Als Albert im Wald ist, will ein Eichhörnchen ihm berichten, dass Bulldozer Bäume niederreißen. Albert erklärt dem Eichhörnchen gerade, wie wertvoll Bäume für die Menschen sind und dass wir ohne sie gar nicht leben könnten.

RiC
