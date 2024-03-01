Ernährung - Alles zu seiner JahreszeitJetzt kostenlos streamen
Albert Sagt...
Folge 10: Ernährung - Alles zu seiner Jahreszeit
26 Min.Folge vom 01.03.2024
Albert baut einen Schneemann. Für die Augen verwendet er Erdbeeren. Was für eine Verschwendung. Das denkt sich auch die vorbeikommende Maus: Erdbeeren im Winter. Albert zeigt ihr, wie bequem der moderne Verbraucher lebt.
