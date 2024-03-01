Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 10vom 01.03.2024
26 Min.Folge vom 01.03.2024

Albert baut einen Schneemann. Für die Augen verwendet er Erdbeeren. Was für eine Verschwendung. Das denkt sich auch die vorbeikommende Maus: Erdbeeren im Winter. Albert zeigt ihr, wie bequem der moderne Verbraucher lebt.

