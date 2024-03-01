Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Albert Sagt...

Wasser zieht Kreise

RiCStaffel 1Folge 1vom 01.03.2024
Wasser zieht Kreise

Wasser zieht KreiseJetzt kostenlos streamen

Albert Sagt...

Folge 1: Wasser zieht Kreise

25 Min.Folge vom 01.03.2024

Albert steht lange unter der Dusche und ist sich sicher, dass immer genug Wasser da ist. Doch plötzlich ist kein Wasser mehr da. Er geht auf die Suche nach dem Wasser und stößt auf den künstlichen Wasserkreislauf, den der Mensch eingerichtet hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Albert Sagt...
RiC
Albert Sagt...

Albert Sagt...

Alle 1 Staffeln und Folgen