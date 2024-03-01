Albert Sagt...
Folge 1: Wasser zieht Kreise
25 Min.Folge vom 01.03.2024
Albert steht lange unter der Dusche und ist sich sicher, dass immer genug Wasser da ist. Doch plötzlich ist kein Wasser mehr da. Er geht auf die Suche nach dem Wasser und stößt auf den künstlichen Wasserkreislauf, den der Mensch eingerichtet hat.
Copyrights:© 1997 JEP Jürgen Egenolf Productions / VIDEAL TV und Film GmbH / Kecskemétfilm Ltd.