Folge 11: Bauernhof oder Tierfabrik
26 Min.Folge vom 01.03.2024
Früher war es für die Menschen noch mühselig an Fleisch heranzukommen. Heute geht das ganz bequem im Supermarkt. Außerdem ist das Angebot riesig. Albert spricht mit einem Eber, der sich sicher ist, dass alle Menschen Jäger sind.
