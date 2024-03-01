Abfall und Müll - Ein BumerangJetzt kostenlos streamen
Albert Sagt...
Folge 12: Abfall und Müll - Ein Bumerang
26 Min.Folge vom 01.03.2024
Albert ist erstaunt, wie schnell sich immer wieder Müll ansammelt, den wir in die Tonne entsorgen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch Albert ist neugierig, was mit dem Müll passiert, nachdem die Müllabfuhr in abgeholt hat. Er geht auf Spurensuche.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Albert Sagt...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 JEP Jürgen Egenolf Productions / VIDEAL TV und Film GmbH / Kecskemétfilm Ltd.