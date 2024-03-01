Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 2vom 01.03.2024
Folge 2: Ohne Wasser kein Klima

26 Min.Folge vom 01.03.2024

Albert erklärt einer kleinen Raupe, warum Vögel so nützlich sind. Die Raupe mag Vögel nämlich nicht. Die fressen Raupen. Doch Albert kann ihr schließlich doch erklären, warum de Vögel so wertvoll für uns und unsere Welt sind.

