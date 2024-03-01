Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Albert Sagt...

Der Boden lebt

RiCStaffel 1Folge 4vom 01.03.2024
Der Boden lebt

Der Boden lebtJetzt kostenlos streamen

Albert Sagt...

Folge 4: Der Boden lebt

25 Min.Folge vom 01.03.2024

Statt Ruhe und Idylle erwarten Albert auf dem Land Lärm und Gestank. Schnell hat er genug vom Landleben. Dann trifft er auf einen Wurm. Der erklärt ihm, dass eigentlich der Boden voller Lebewesen sein müsste, doch dass die Maschinen diese verdrängen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Albert Sagt...
RiC
Albert Sagt...

Albert Sagt...

Alle 1 Staffeln und Folgen