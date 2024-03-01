Ein Baum ist mehr als nur ein BaumJetzt kostenlos streamen
Albert Sagt...
Folge 6: Ein Baum ist mehr als nur ein Baum
26 Min.Folge vom 01.03.2024
Als Albert im Wald ist, will ein Eichhörnchen ihm berichten, dass Bulldozer Bäume niederreißen. Albert erklärt dem Eichhörnchen gerade, wie wertvoll Bäume für die Menschen sind und dass wir ohne sie gar nicht leben könnten.
Albert Sagt...
